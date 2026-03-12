Зеленский назвал «нечеловеческими существами» сторонников присоединения Крыма к РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico заявил, что не считает людьми тех, кто поддерживает воссоединение Крыма с Россией.

Во время интервью журналист спросил Зеленского, как он относится к россиянам, с которыми был знаком до 2014 года и работал в России. Украинский лидер признался, что знал много людей, но ситуация вокруг Крыма их всех изменила.

«Для меня они не партнеры, не друзья, даже нечеловеческие существа», — заявил Зеленский.

В 2014 году в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров был присоединен к России. Однако украинские власти до сих пор отрицают результаты этого голосования, отказываясь признавать Крым частью РФ.

В мае 2025 года глава крымского парламента Владимир Константинов высмеял заявление Зеленского об «украинском Крыме». По его словам, Зеленский продолжает устраивать «истерию» вместо признания очевидного и свершившегося факта. Константинов также высказался об отсылке украинского лидера к конституции Украины насчет Крыма. Он напомнил, что основной закон Украины прямо предоставлял народу Крыма право на самоопределение.

Ранее Зеленский заявил, что Крым должен быть «свободным».