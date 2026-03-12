Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский назвал «нечеловеческими существами» сторонников присоединения Крыма к РФ

Зеленский заявил, что не считает людьми сторонников присоединения Крыма к России
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico заявил, что не считает людьми тех, кто поддерживает воссоединение Крыма с Россией.

Во время интервью журналист спросил Зеленского, как он относится к россиянам, с которыми был знаком до 2014 года и работал в России. Украинский лидер признался, что знал много людей, но ситуация вокруг Крыма их всех изменила.

«Для меня они не партнеры, не друзья, даже нечеловеческие существа», — заявил Зеленский.

В 2014 году в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров был присоединен к России. Однако украинские власти до сих пор отрицают результаты этого голосования, отказываясь признавать Крым частью РФ.

В мае 2025 года глава крымского парламента Владимир Константинов высмеял заявление Зеленского об «украинском Крыме». По его словам, Зеленский продолжает устраивать «истерию» вместо признания очевидного и свершившегося факта. Константинов также высказался об отсылке украинского лидера к конституции Украины насчет Крыма. Он напомнил, что основной закон Украины прямо предоставлял народу Крыма право на самоопределение.

Ранее Зеленский заявил, что Крым должен быть «свободным».

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!