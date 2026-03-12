Размер шрифта
Президент бундестага назвала Россию «большой угрозой»

Президент бундестага Клекнер: Россия имеет на прицеле не только Украину
Markus Schreiber/AP

Россия является «большой угрозой» для Европы и якобы «имеет на прицеле не только Украину». Об этом заявила президент бундестага Юлия Клекнер перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Укринформ.

«Германия и другие европейские страны осознают, что Россия имеет на прицеле не только Украину. Тема гибридной войны, кибератак и так далее очень сильно возросла, в том числе против немецкого Бундестага. Россия – большая угроза, и мы это знаем. Поэтому мы реалистично оцениваем ситуацию», – подчеркнула она.

Клекнер предположила, что президент России Владимир Путин «знает, что если бы была атакована территория НАТО – это повлекло бы собой четкую реакцию».

11 декабря 2025 года генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к вооруженному конфликту с Россией. Также в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС стремится быть готовым к возможной войне с Россией к 2030 году.

При этом в декабре 2025 года президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении РФ на Европу. А глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Россия готова предоставить гарантии ненападения на ЕС и НАТО.

Служба внешней разведки Эстонии в докладе за 2025 год также пришла к выводу, что Россия вряд ли атакует ЕС в ближайшие годы.

Ранее в Пентагоне высказались о войне с Россией.

 
