В Эстонии сомневаются в скором нападении России на НАТО

Россия вряд ли нападет на страны НАТО в ближайшие годы, но «продолжит применять различные формы гибридной войны». Об этом сказано в докладе Службы внешней разведки (СВР) Эстонии.

«По оценке Службы внешней разведки Эстонии, Россия не намерена совершать военное нападение на Эстонию или любое другое государство-член НАТО в грядущем году. Вероятно, мы придем к аналогичной оценке и в следующем году, поскольку Эстония и Европа предприняли шаги, которые заставляют Кремль очень тщательно рассчитывать, готов ли он на что-то пойти», – заявил глава эстонской разведки Каупо Розин в предисловии к докладу.

Розин подчеркнул, что даже если Россия не собирается нападать на НАТО, альянс все равно должен сделать все, чтобы «и завтра это оставалось так же».

При этом в докладе указано, что Россия создает большое количество подразделений беспилотных систем во всех родах войск. СВР Эстонии подчеркивает, что для НАТО нужен прорыв в противодействии беспилотникам.

«В любом будущем конфликте с Россией союзники должны быть готовы противостоять противнику, использующему беспилотные системы в больших масштабах – на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях на суше, в воздухе и на море», – отмечает эстонская разведка.

Также в документе говорится, что российский военно-промышленный комплекс с 2021 года увеличил производство артиллерийских боеприпасов более чем в 17 раз, и «вполне вероятно», что Россия восстановит часть своих стратегических запасов артиллерии и боеприпасов». СВР подчеркивает и то, что российская взрывчатая промышленность, скорее всего, сократила свою зависимость от импортного сырья. Разведка написала, что ни одна из компаний, которые производят важнейшие компоненты для российской военной промышленности, не попадает под санкции ЕС.

Кроме того, в докладе говорится, что Россия использует мирные переговоры как «инструмент манипуляции» и пытается с их помощью восстановить отношения с США.

11 декабря 2025 года генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к конфликту с Россией. Также премьер-министр Виктор Орбан говорил, что европейские лидеры намерены подготовиться к войне с Россией к 2030 году.

При этом президент России Владимир Путин назвал чушью сообщения о возможном нападении России на ЕС. А глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что Россия готова юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.

Ранее во Франции рассказали о пацифизме европейцев на фоне «российской угрозы».