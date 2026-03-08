Власти США прокомментировали ослабление санкционных мер в отношении России

Вашингтон не намерен отказываться от политики санкций против Москвы, несмотря на временное ослабление ограничений для Индии на закупку российской нефти. Об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт в эфире телеканала CNN.

«Политика США в отношении России совершенно не изменилась», — сказал он.

По словам Райта, решение Вашингтона выдать лицензию, позволяющую Индии в течение месяца закупать российскую нефть, является «краткосрочной прагматичной мерой». Он пояснил, что инициатива направлена на то, чтобы снизить опасения по поводу возможной нехватки нефти и стабилизировать ситуацию на рынках.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на фоне разрастающегося топливного кризиса Вашингтон готов пойти на смягчение санкций против российской нефти. В частности, ранее достигнутое между Индией и США соглашение о прекращении закупок российских энергоносителей будет смягчено, и Дели сможет беспрепятственно принимать танкеры из России, не опасаясь карательных мер с американской стороны. Причиной изменения позиции США стал энергетический кризис из-за войны в Иране.

Также 6 марта Бессент отметил, что США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против российской нефти на фоне дефицита на мировом рынке. По его словам, сейчас в море находятся сотни миллионов баррелей сырой нефти, которая попадает под санкции, и вывод ее на рынок способен увеличить предложение.

Ранее США оценили выгоду России от разрешения поставлять нефть в Индию.