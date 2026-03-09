Трамп объяснил, в каком случае быстро упадут цены на нефть

Цены на нефть быстро снизятся после нейтрализации «ядерной угрозы» со стороны Ирана. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По его словам, краткосрочное повышение цены на топливо является «небольшой ценой, которую придется заплатить за безопасность США и всего мира».

До этого цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 19%.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Белый дом рассматривает возможность использовать стратегический нефтяной резерв для стабилизации мировых цен на фоне военной операции против Ирана.

По его словам, назвать конкретные сроки возобновления судоходства по Ормузскому проливу невозможно, но это произойдет в «относительно ближайшее время». При этом директор американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген заявил журналистам, что США планируют забрать у Ирана контроль над всей нефтью, добываемой на его территории.

Ранее из-за конфликта вокруг Ирана предсказали подорожание продуктов.