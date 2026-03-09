Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла почти на 19%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 19%. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 1:15 мск, цена нефти марки Brent превысила $111 за баррель и торговалась на уровне $111,4 (+19,37%) впервые с июля 2022 года.

К 1:39 мск стоимость снизилась до $109,01 за баррель.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что Белый дом рассматривает возможность использовать стратегический нефтяной резерв для стабилизации мировых цен на фоне военной операции против Ирана.

По его словам, назвать конкретные сроки возобновления судоходства по Ормузскому проливу невозможно, но это произойдет в «относительно ближайшее время». При этом директор американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген заявил журналистам, что США планируют забрать у Ирана контроль над всей нефтью, добываемой на его территории.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее из-за конфликта вокруг Ирана предсказали подорожание продуктов.