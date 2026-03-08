В США заявили о готовности потратить свои запасы нефти на стабилизацию рынка

Белый дом рассматривает возможность использовать стратегический нефтяной резерв для стабилизации мировых цен на фоне военной операции против Ирана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CBS.

По его словам, запасы — более 400 млн баррелей нефти — будут расконсервированы в случае необходимости.

Глава Минэнерго США выразил уверенность в том, что период высоких цен на энергоносители, начавшийся на фоне ближневосточного конфликта, будет временным. Он также считает, что «мир очень хорошо обеспечен» нефтью и газом, особенно Западное полушарие, поэтому стоимость энергоносителей не должна сильно вырасти по сравнению с нынешним уровнем.

«В мире существуют огромные запасы энергии. То, что вы наблюдаете — это эмоциональные реакции и страх, что это [будет] затяжная война», — убежден министр.

Отвечая на вопрос о возможных сроках завершения боевых действий в Иране и соседних странах, Райт спрогнозировал, что этот конфликт «не перерастет в затяжную войну».

«В худшем случае это недели, а не месяцы, и это приведет к гораздо лучшей ситуации. К Ирану, у которого вырвут зубы, который не сможет угрожать соседям, не сможет угрожать американским солдатам и не сможет продолжать взвинчивать цены на энергоносители, создавая хаос на Ближнем Востоке», — заявил министр энергетики США.

По его словам, назвать конкретные сроки возобновления судоходства по Ормузскому проливу невозможно, но это произойдет в «относительно ближайшее время». При этом директор американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген заявил журналистам, что США планируют забрать у Ирана контроль над всей нефтью, добываемой на его территории.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов на фоне конфликта США и Ирана. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее из-за конфликта вокруг Ирана предсказали подорожание продуктов.