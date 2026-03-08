Конфликт на Ближнем Востоке грозит повышением цен на продукты

Рост цен на продовольствие после удорожания энергоносителей может произойти из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По мнению газеты, импульсом может стать нехватка удобрений, около 15% которых поступают на мировой рынок из этого региона.

Издание отмечает, что зона Персидского залива — это второй регион по объему производства и экспорта удобрений (14,4%) после России (22,4%). Большая часть при этом транспортируется через Ормузский пролив, где судоходство в данный момент фактически остановлено.

Основными покупателями этой продукции являются США, Австралия, Бразилия и Индия. По данным Corriere della Sera, стоимость некоторых типов удобрений уже выросла на 26%, и это за одну неделю военного конфликта. Стоимость мочевины и азотного удобрения с декабря 2025 года увеличилась на 64%. В сочетании с повышением цен на энергоносители увеличение стоимости удобрений спровоцирует удорожание продовольствия, что осложнит доступ к нему в наиболее бедных странах.

Газета также подчеркивает, что роль России в обеспечении продовольственной безопасности для многих государств, возможно, станет решающей, так как, в отличие от нефти, в мире не существует стратегических запасов удобрений. Издание указывает, что крупные страны, производящие зерно, уже намереваются заменить катарскую мочевину или саудовский диаммонийфосфат продукцией из России.

Ранее в Европе обеспокоились остановкой поставок российского газа.