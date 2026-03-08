Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Конфликт на Ближнем Востоке грозит повышением цен на продукты

Corriere della Sera: ситуация с Ираном угрожает удорожанием продовольствия
Lucio Tavora/Global Look Press

Рост цен на продовольствие после удорожания энергоносителей может произойти из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По мнению газеты, импульсом может стать нехватка удобрений, около 15% которых поступают на мировой рынок из этого региона.

Издание отмечает, что зона Персидского залива — это второй регион по объему производства и экспорта удобрений (14,4%) после России (22,4%). Большая часть при этом транспортируется через Ормузский пролив, где судоходство в данный момент фактически остановлено.

Основными покупателями этой продукции являются США, Австралия, Бразилия и Индия. По данным Corriere della Sera, стоимость некоторых типов удобрений уже выросла на 26%, и это за одну неделю военного конфликта. Стоимость мочевины и азотного удобрения с декабря 2025 года увеличилась на 64%. В сочетании с повышением цен на энергоносители увеличение стоимости удобрений спровоцирует удорожание продовольствия, что осложнит доступ к нему в наиболее бедных странах.

Газета также подчеркивает, что роль России в обеспечении продовольственной безопасности для многих государств, возможно, станет решающей, так как, в отличие от нефти, в мире не существует стратегических запасов удобрений. Издание указывает, что крупные страны, производящие зерно, уже намереваются заменить катарскую мочевину или саудовский диаммонийфосфат продукцией из России.

Ранее в Европе обеспокоились остановкой поставок российского газа.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!