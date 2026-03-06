Размер шрифта
В Катаре объяснили, когда возобновится производство СПГ

Минэнерго Катара: производство СПГ не возобновится до прекращения конфликта
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

В Катаре не возобновится производство сжиженного природного газа (СПГ), пока военные действия в регионе не прекратятся. Об этом в интервью газете Finacial Times заявил госминистр энергетики страны Саад аль-Кааби.

«Производство СПГ в Катаре не возобновится до полного прекращения боевых действий», — сказал глава ведомства.

Аль-Кааби добавил, что сигналом о возобновлении производства станут заявления о полном прекращении атак.

2 марта военные действия в Иране спровоцировали скачок спотовых цен на газ в Европе на десятки процентов. Дополнительным фактором, подтолкнувшим цены вверх, стало сообщение о приостановке в связи с военными атаками производства СПГ на заводе Ras Laffan, принадлежащем катарской государственной компании QatarEnergy.

Цена газа с поставкой «завтра» на нидерландском хабе TTF, являющемся эталоном для европейского рынка, достигла отметки в $510 (39,4 тыс. рублей) за тысячу кубометров. Это существенно выше цены закрытия торгов в пятницу, которая составляла $387 (29,9 тыс. рублей).

Ранее Катар отразил атаку беспилотников на авиабазу США.

 
