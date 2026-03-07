Размер шрифта
Борис Джонсон раскритиковал Стармера за нежелание воевать с Ираном

Экс-премьер Джонсон: решение Стармера не помогать США в Иране позорно
Matt Dunham/AP

Отказавшись поддержать атаку США и Израиля на Иран, премьер-министр Великобритании Кир Стармер продемонстрировал свою беспечность и превратил страну в «посмешище». Об этом в статье для Daily Mail написал бывший премьер-министр Борис Джонсон.

«Стармеру каким-то образом удалось превратить нас не просто в посмешище, а в нечто еще худшее – в ничтожную, никому не нужную страну. Отказавшись поддержать наших традиционных друзей и союзников в их войне против аятолл и оставаясь в стороне, он продемонстрировал самую большую беспечность со времен кембрийского взрыва. И весь мир это видит», — написал Джонсон.

По словам экс-премьера, в случае атаки Ирана на военную базу на Кипре британцы «выглядели полными идиотами», так как «считается», что греки и французы «сделали для ее защиты больше, чем Королевский флот».

По словам Джонсона в странах Персидского залива находятся «самые быстрорастущие экспортные рынки» Великобритании, а также оттуда идут «огромные объемы иностранных инвестиций».

«Надежда на то, что мы сможем каким-то образом избежать вмешательства, никогда не была реалистичной, поскольку США наращивали свои силы в регионе. Почему мы не отправили самолеты раньше, чтобы помочь защитить их и население Великобритании? Неужели Стармер не понимает, насколько американцы чувствуют себя обманутыми?» — задался вопросом политик.

Джонсон подчеркнул, что у Запада, наконец, «есть шанс положить конец ужасающему правлению аятолл», хоть это и «будет непросто и, возможно, не быстро». По мнению премьера, «в некоторым смысле США и Израиль уже достигли чего-то хорошего», так как иранский режим «уже никогда не будет прежним».

«Вы бы предпочли, чтобы у нас был шанс положить конец тирании мулл, или чтобы у нас не было такого шанса? Стармер выбрал второе — и почему? <...> Это не только позорно, но и невероятно ничтожно», — считает Джонсон.

Также гендиректор аналитического центра «За лучшую Британию» Джонатан Браун в статье для The Spectator призвал Великобританию защитить своих союзников в Персидском заливе. По его словам, это позволит Лондону «вернуть себе значимость и влияние в регионе».

В марте СМИ писали, что Великобритания может присоединиться к войне США и Израиля против Ирана. Кир Стармер отмечал, что Лондон в течение последних недель наращивал силы на Ближнем Востоке.

Также в начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания должна была помочь США в боевых действиях против Тегерана. А газета The Daily Telegraph написала, что Трамп назвал Стармера неудачником из-за его нерешительности по поводу атаки на Иран.

Ранее Джонсон раскритиковал заявления европейцев о США.

 
