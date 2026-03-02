В минобороны Британии рассказали об атаке БПЛА по базе королевства на Кипре

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесла лишь незначительный ущерб базе военно-воздушных сил Великобритании Акротири на Кипре. Об этом заявил глава минобороны королевства Джон Хили в соцсети X.

По его словам, истребители, расположенные на базе, готовы защищать британцев, военные базы и союзников Лондона.

Министр также подтвердил, что в качестве меры предосторожности семьи, проживающие на базе Акротири, перемещают в альтернативное жилье поблизости на Кипре.

До этого сообщалось, что ближайшие районы к аэропорту Пафоса на Кипре были приведены в состояние повышенной готовности к возможной эвакуации.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Греция направила на Кипр военные корабли и истребители на фоне удара Ирана.