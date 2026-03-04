Премьер Британии рассказал о наращивании сил на Ближнем Востоке

Великобритания наращивала силы на Ближнем Востоке в течение последних нескольких недель. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил премьер-министр страны Кир Стармер, передает РИА Новости.

«Мы поддерживали очень тесные контакты с США. Мы развернули радиолокационные системы, наземные средства ПВО, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и истребители F-35», — сказал он.

Стармер рассказал, что после начала эскалации истребители F-35 и Typhoon были задействованы на Ближнем Востоке и на Кипре.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Британия должна была помочь Вашингтону в атаке на Иран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц, Макрон и Стармер заявили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану.