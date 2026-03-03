Размер шрифта
Трамп заявил, что Британия должна была помочь США в атаке на Иран

Трамп: Стармер должен был помочь США на Ближнем Востоке
Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Великобритания должна была поддержать США в атаке на Иран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию Sun.

«Это не будет иметь значения, но он должен был помочь… он должен был», — сказал Трамп, комментируя позицию британского премьер-министра Кира Стармера.

Он добавил, что в текущей ситуации США способны действовать самостоятельно и не зависят от поддержки Лондона.

До этого американский президент выразил разочарование решением Лондона передать острова Чагос (включая базу Диего-Гарсия) Маврикию. Он отозвал свою поддержку «спорной сделки», предусматривающей передачу права собственности на эту территорию.

По данным The Times, США планировали задействовать базы на Диего-Гарсия, а также авиабазы Фэрфорд для ударов по Ирану.

Ранее Мерц, Макрон и Стармер заявили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану.

 
