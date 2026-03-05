Размер шрифта
Трамп назвал Стармера неудачником из-за нерешительной позиции Британии по Ирану

Telegraph: Трамп на ужине с друзьями назвал Стармера неудачником
Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп недоволен нерешительностью Лондона по Ирану, в связи с чем назвал британского премьер-министра Кира Стармера неудачником. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники.

«Трамп начал называть Стармера неудачником на ужине с друзьями. Он просто считает, что у Стармера больше нет будущего», — отмечается в публикации.

До этого в интервью британскому изданию Sun Трамп заявлял, что Великобритания должна была поддержать США в атаке на Иран. Он отметил, что в текущей ситуации США способны действовать самостоятельно и не зависят от поддержки Лондона, но тем не менее рассчитывал на помощь Стармера.

До этого американский президент выразил разочарование отказом Стармера разрешать американским войскам использовать базу Диего-Гарсия на одном из островов архипелага Чагос для удара по Ирану. Позже премьер Британии изменил позицию, однако американский лидер отметил, что Стармеру «потребовалось слишком много времени».

Ранее стало известно о сомнениях Трампа атаковать Иран.

 
