В Совфеде рассказали о важной цели, которой добился Иран

Одной из целей Ирана является «подрыв» доверия со стороны государств Персидского залива и Ближнего Востока к «защите» США. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Успешные иранские удары по американским военным базам и радарам в Бахрейне, Катаре и Абу-Даби, ущерб, понесенный Дубаи и ОАЭ в целом, призваны показать арабским государствам ненадежность союза с США и их неспособность обеспечить безопасность стран региона в случае военного кризиса. И этой цели Иран добился», – написал Пушков.

Сенатор процитировал статью американского журнала Foreign Policy, авторы которого написали, что страны Персидского залива «больше не могут верить в то, что США смогут или захотят защитить их от экзистенциальных угроз», а также рассматривают присутствие военных баз США «как источник опасности».

«В этом смысле «военная победа» США над Ираном, о которой твердит глава министерства войны Пит Хегсет, явно омрачена горечью политического поражения. Война не укрепляет, а ослабляет позиции США в регионе, которым Иран уже нанес существенный ущерб», – отметил Пушков.

Политический обозреватель Александр Гурнов рассказал «Газете.Ru», что военная операция США в Иране показала, что даже традиционные союзники начали говорить «нет» Вашингтону.

6 марта глава информационного совета при правительстве исламской республики Элиас Хазрати заявил, что Иран заранее уведомил страны Ближнего Востока о том, что в случае атаки США на Иран американские военные базы станут целями иранских ударов.

Также 6 марта замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран будет воевать с США и Израилем «до последнего солдата», так как у страны нет другого выбора. А 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что страна готова к возможной наземной операции США.

