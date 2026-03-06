Размер шрифта
В Италии призвали ввести санкции против США

Tony Gentile/Reuters

Италии следует дистанцироваться от США и Израиля, а также ввести санкции против Вашингтона и предоставить Ирану военную помощь. Об этом заявил член Палаты депутаты Италии от движения «5 звезд» Арнальдо Ломути, сообщает Politico.

«Правительству нужно ввести санкции против Соединенных Штатов и предоставить Ирану пакет военной помощи», — отметил он.

Politico пишет, что Ломути сделал свое заявление в ходе дебатов в итальянском парламенте. На них также член палаты депутатов Италии Анджело Бонелли обвинил премьер-министра страны Джорджу Мелони в том, что она «втягивает Италию в войну».

«Когда прибывает военный самолет, будь то грузовой или какой-либо другой, и отправляется на техническое обслуживание или для чего-то еще, эти самолеты затем бомбят. Они отправляются на театр военных действий и оказывают военную логистическую поддержку. В чем разница между военной логистической поддержкой и бомбардировкой? Это означает войну, а мы с этим не согласны. Нет, спасибо!» — сказал он.

5 марта СМИ сообщили о том, что Италия эвакуировала посольство в Тегеране, а персонал был вывезен в Азербайджан. Также Джорджа Мелони говорила, что Италия окажет странам Персидского залива помощь в области противовоздушной обороны. До этого Мелони заявила, что ситуация на Ближнем Востоке и с беспилотниками над Кипром является не отдельным конфликтом, а прямым следствием «нарушения международного права» после начала СВО на Украине.

Ранее в Иране не увидели альтернативы войне «до последнего солдата».

 
