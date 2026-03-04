«Перешел на гуталин»: Захарова о заявлении Зеленского помочь Ближнему Востоку

МИД РФ: слова Зеленского о помощи Ближнему Востоку говорят о переходе на гуталин

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности направить на Ближний Восток украинских специалистов для борьбы с иранскими дронами являются блефом и могут говорить о переходе на гуталин. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, многое мы слышали и видели, пониманием, на каких он там препаратах, но мне кажется, он уже перешел на гуталин», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что своими словами о помощи Зеленский манипулирует темой перемирия на Украине.

Она добавила, что такие заявления Зеленского — это стремление попиариться. По ее мнению, Украина сейчас находится в таком положении, что сама выпрашивает у своих спонсоров средства ПВО, поэтому помочь Ближнему Востоку не в состоянии.

До этого президент Украины предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по сбитию иранских беспилотников, если лидеры стран региона убедят Россию согласиться на перемирие.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. По словам президента США Дональда Трампа, удары потребовались из-за того, что Тегеран не отказывался от планов по разработке ядерного оружия. В ответ на удары Иран атаковал Израиль и базы США в странах Ближнего Востока.

Ранее Зеленский обвинил Иран в попытках втянуть весь Ближний Восток в войну..