Зеленский предложил Ближнему Востоку помощь против атак Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по сбитию иранских беспилотников, если лидеры стран региона убедят Россию согласиться на перемирие. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Зеленского, за четыре года украинского конфликта его страна приобрела уникальный опыт в перехвате беспилотных летательных аппаратов, в частности иранских «Шахедов». По его мнению, лидеры государств Ближнего Востока могли бы обратиться к России с призывом соблюдать режим прекращения огня. В ответ на это, как предположил Зеленский, Украина могла бы направить в ближневосточные страны своих наиболее квалифицированных операторов дронов-перехватчиков.

«Я бы предложил следующее: у лидеров стран Ближнего Востока прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня <...> Как только будет заключено перемирие, «мы направим наших лучших операторов беспилотников-перехватчиков в страны Ближнего Востока», — сказал Зеленский в телефонном разговоре с Bloomberg News из Киева.

По словам украинского лидера, прекращение огня также может быть объявлено на два месяца или две недели, чтобы Украина могла помочь странам Ближнего Востока «защитить мирное население».

2 марта издание Nournews сообщило, что Тегеран применил новейшую сверхтяжелую ракету, которая была запущена в сторону одной из военных баз США на Ближнем Востоке. Согласно публикации, Исламская Республика в данный момент запускает ракеты различного типа по американским базам в регионе.

Ранее США атаковали ядерный объект в Иране.