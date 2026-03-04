Размер шрифта
В МИД РФ назвали блефом заявления Украины о помощи Ближнему Востоку

Захарова назвала пиаром Зеленского заявления о помощи Ближнему Востоку
Evgenia Novozhenina/Reuters

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности направить военных специалистов в страны Ближнего Востока — это блеф и стремление попиариться. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, Украина сейчас находится в таком положении, что сама выпрашивает у своих спонсоров средства ПВО, поэтому помочь Ближнему Востоку не в состоянии.

«Все это блеф, личное стремление Зеленского попиариться вокруг конфликта на Ближнем Востоке», — сообщила она.

До этого президент Украины предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по сбитию иранских беспилотников, если лидеры стран региона убедят Россию согласиться на перемирие.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. По словам президента США Дональда Трампа, удары потребовались из-за того, что Тегеран не отказывался от планов по разработке ядерного оружия. В ответ на удары Иран атаковал Израиль и базы США в странах Ближнего Востока.

Ранее Зеленский обвинил Иран в попытках втянуть весь Ближний Восток в войну.

 
