Из-за ударов по Ирану цена газа в Европе впервые за год превысила $600

Стоимость газа на европейском рынке впервые с февраля прошлого года превысила отметку в $600 за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Рост котировок с начала дня достиг 18%. Апрельский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подскочил до примерно $639 за тысячу кубометров, что соответствует €52,98 за мегаватт-час. Динамика цен наблюдается на фоне заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о перекрытии Ормузского пролива — стратегического маршрута, через который проходит около 20% мирового экспорта энергоносителей.

Советник командующего КСИР генерал-майор Эбрахим Джабари пригрозил «сжечь» любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив. При этом Центральное командование Вооруженных сил США заявляет, что пролив по-прежнему открыт для гражданского судоходства.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее России предсказали энергетическую победу в конфликте на Ближнем Востоке.