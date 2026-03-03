На Западе спрогнозировали скорый дефицит боеприпасов у США и Израиля

CNN: запасы боеприпасов у США и Израиля могут истощиться примерно через неделю

Запасы боеприпасов для систем перехвата целей у США и Израиля могут сильно истощиться уже на второй неделе атаки. Об этом заявил военный обозреватель Шашанк Джоши, сообщает CNN.

«Я предполагаю, что примерно через неделю мы начнем наблюдать очень и очень серьезный дефицит, особенно самых современных боеприпасов для перехватчиков», — отметил он.

По словам Джоши, США и Израиль будут не только преследовать иранские ракеты и пусковые установки, но и отслеживать цепочки поставок этих ракет. При этом он добавил, что никто не знает, сколько перехватчиков изначально имели стороны конфликта.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Президент США Дональд Трамп объяснил нападение тем, что Тегеран не отказался от разработки ядерного оружия. В ответ на действия Вашингтона и Иерусалима Иран ударил по Израилю и по военным базам США в странах Ближнего Востока.

3 марта телеканал CNN сообщил, что запасы ракет США, в том числе Tomahawk, сокращаются на фоне атаки США на Иран. Издание 19FortyFive также написало, что в первые 72 часа операции с 13 эсминцев и подлодок США выпустили до 400 крылатых ракет Tomahawk, то есть почти пятилетний объем производства при нынешних темпах производства.

В ответ на информацию СМИ Трамп заявил, что большая часть американских боеприпасов хранится в странах далеко за пределами США. Также Трамп рассказал, что США могут «вечно» вести войны из-за большого запаса боеприпасов «среднего и высокого класса».

