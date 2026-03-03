Размер шрифта
Трамп заявил, что США могут «вечно» вести войны из-за неограниченных запасов оружия

Трамп: США могут вечно вести войны из-за неограниченных запасов вооружений
Elizabeth Frantz/Reuters

Соединенные Штаты могут «вечно» вести войны, поскольку располагают «практически неограниченными» запасами вооружения среднего и высшего класса. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social написал президент Дональд Трамп.

Президент США высоко оценил запасы боеприпасов «среднего и высшего класса» в своей стране, заявив, что они «никогда не были такими большими и качественными». По его данным, у Вашингтона «практически неограниченный запас» соответствующих вооружений.

«Войны можно вести «вечно» и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!). В конечном счете, у нас есть хорошие запасы, но мы не там, где хотели бы быть», — написал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы к победе «по-крупному».

При этом телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщал, что запасы ракет США, в том числе крылатых ракет Tomahawk, сокращаются на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, наибольшее беспокойство вызывает уменьшение числа ракет Tomahawk, предназначенных для ударов по наземным целям, а также противоракет SM-3, используемых для перехвата баллистических угроз.

Ранее Трамп раскрыл, сколько времени США закладывали на ликвидацию руководства Ирана.

 
