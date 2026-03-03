В США объяснили, почему России выгодна война Трампа с Ираном

Начавшийся конфликт США и Ирана выгоден России, так как он снижает вероятность получения Украиной ракет «Томагавк», может «оживить» интерес к российским энергоносителям, а ресурсы для обороны Украины могут быть «перенаправлены на другие задачи». Об этом написал журналист Марк Чемпион в статье для издания Bloomberg.

По его словам, темпы обстрелов США Ирана с каждым часом все сильнее снижают вероятность поставок «Томагавков» Украине, и поэтому Россия получает выгоду от конфликта.

«Угасание надежд Украины на получение ракет «Томагавк» говорит о том, что Россия явно извлекает выгоду из решения президента Дональда Трампа начать войну с Ираном. И эта выгода будет расти по мере продолжения конфликта», — пишет Чемпион.

Также автор отметил, что длительное закрытие Ормузского пролива или уничтожение экспортных мощностей по добыче нефти и газа в Персидском заливе может «оживить» рынок российских энергоносителей.

Кроме того, военные действия требуют от США «значительного сбора разведывательной информации». И ресурсы, «имеющие решающее значение для обороны Украины», могут быть «перенаправлены на другие задачи», считает Чемпион.

«По всем этим пунктам война Трампа с Ираном не могла начаться в более подходящее для Кремля время, или в более неподходящее для Киева», — отметил автор.

При этом автор подчеркнул, что если Москва «потеряет» союзника в виде Тегерана, то для нее это станет «долгосрочной стратегической потерей».

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Американский президент Дональд Трамп объяснил, что поводом для проведения операции стало то, что Иран не пошел на уступки и не отказался от разработки собственного ядерного оружия. В ночь на 1 марта Трамп сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ на удары Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока.

Ранее сенатор Грэм снова призвал передать «Томагавки» Украине.