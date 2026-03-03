Франция отправит оружие на Кипр на фоне ударов по британской авиабазе

Франция разместит на Кипре противоракетные и противодроновые системы, а также фрегат после удара беспилотника по британской военной базе Акротири в республике. Об этом пишет агентство Cyprus News Agency.

2 марта министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что британская база военно-воздушных сил Акротири на Кипре была атакована беспилотниками. На фоне этого британские военные привели в состояние повышенной готовности эсминец типа 45 (Type-45).

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что речь идет о беспилотнике типа «Шахед», который принадлежит Ирану.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на британских военных базах на Кипре объявили угрозу безопасности.