На Западе оценили позицию ЕС по конфликту США и Ирана

Журналист Бонзе: к мнению ЕС по конфликту США и Ирана почти не прислушиваются
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

К мнению Евросоюза по поводу конфликта США и Ирана «практически не прислушиваются», и в ЕС еще не сложилось единой позиции по этому вопросу. Об этом написал журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Эрик Бонзе.

По его словам, почти все страны ЕС заняли сторону США в конфликте, однако Испания с этим не согласилась.

«Европейский союз давно предупреждал о новой войне с Ираном и призывал к дипломатическому решению. Но когда США и Израиль начали атаку в выходные, европейцы быстро отказались от своих позиций и в основном встали на сторону президента США Дональда Трампа. Только Испания нарушила партийную дисциплину. В понедельник Мадрид был единственной страной ЕС, публично осудившей войну», — написал автор.

Бонзе отметил, что единая позиция по поводу отношения к конфликту так и «не была сформирована».

28 февраля США и Израиль атаковали удары по Ирану. Дональд Трамп объяснил их тем, что Тегеран так и не отказался от своих ядерных амбиций. В ответ Иран атаковал Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока.

1 марта на сайте немецкого правительства появилось совместное заявление лидеров Франции, Германии и Великобритании, которые возмутились ракетными ударами Ирана по странам Ближнего Востока и призвали Тегеран прекратить их.

При этом премьер Испании Педро Санчес на своей странице в соцсети Х осудил военные действия США и Израиля против Ирана и призвал их прекратить. Также издание El Pais писало, что Испания запретила Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США.

Politico писало, что обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к новому конфликту между командами главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и руководителя евродипломатии Каей Каллас.

Ранее в ЕС признали неготовность к конфликту на Ближнем Востоке.

 
