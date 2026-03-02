Размер шрифта
В Кремле оценили возможность помочь Ирану в рамках объединения БРИКС

Песков: у России сейчас нет контактов со странами БРИКС по Ирану
Пелагия Тихонова/РИА Новости

У России пока не было контактов со странами БРИКС по конфликту США и Израиля с Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

У представителя Кремля поинтересовались, будет ли предоставлена помощь Исламской Республике со стороны участников объединения.

«Членство в БРИКС не предусматривает обязательств по помощи во время вооруженной агрессии. Это организация иного характера. Там речь идет о сотрудничестве в других областях», — отметил Песков.

Он добавил, что российская сторона находится в контакте с руководством Ирана и государствами, которые затронуты в конфликте.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле анонсировали международный разговор Путина по ситуации вокруг Ирана.

 
