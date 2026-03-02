Нетаньяху назвал операцию против Ирана «спасением мира»

Нетаньяху: Трамп присоединился к Израилю в важнейшем усилии по спасению мира

США и Израиль объединились «в важнейшем усилии по спасению мира», которым стала атака двух стран на Иран. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет The Jerusalem Post.

«Если этот террористический режим, подобного которому мы никогда не видели в мире, получит ядерное оружие и средства для доставки межконтинентальных баллистических ракет, он будет угрожать всему человечеству. Поэтому мы решили защитить себя, но, делая это, мы защищаем и многие другие страны. <…> Дональд Трамп присоединился к нам в этом важнейшем усилии по спасению мира», — отметил премьер.

Также Нетаньяху заявил, что иранский народ может вскоре свергнуть режим в Тегеране. Израильский лидер отметил, что «это борьба за человечество».

По словам премьера, «каждый час» военной операции — «это еще один шаг на пути к демонтажу иранской машины уничтожения».

Израильское общество Нетаньяху призвал сосредоточиться на «решимости, безопасности и единстве» и соблюдать правила безопасности.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что поводом для проведения операции стало нежелание Ирана отказаться от разработки собственного ядерного оружия. Трамп призвал народ Ирана свергнуть власть. Также в ночь на 1 марта Трамп сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В ответ на действия Вашингтона и Иерусалима Иран нанес удары по Израилю и военным базам США в странах Ближнего Востока. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о последствиях атаки Трампа на Иран.