Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В США рассказали о последствиях атаки Трампа на Иран

Роудс: атака США будет иметь последствия для Ближнего Востока на долгие годы
Vahid Salemi/AP

Атака США на Иран будет иметь «последствия для Ближнего Востока на долгие годы», также эти события отразятся на мировой экономике, а раскол в Иране могут привести к притоку беженцев в Европу, Турцию и другие государства. Об этом написал журналист New York Times Бен Роудс.

«Господин Трамп теперь регулярно использует армию как продолжение своих личных инстинктов. Он может попытаться сделать операцию короткой. Но это не предотвратит последствий. Что бы ни случилось в ближайшие недели, США распространили свою вечную войну, начавшуюся после 11 сентября, на Иран, и этот акт будет иметь последствия для Ближнего Востока на долгие годы», — написал он.

По словам Роудса, ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи «вряд ли решит вопрос о том, кто будет контролировать страну». Журналист отметил, что иранские атаки на энергетическую инфраструктуру и судоходство «могут отразиться на мировой экономике. Сам Иран может погрузиться в гражданский конфликт, «как это произошло в Афганистане, Ираке и Ливии».

«Сепаратистские движения среди этнических меньшинств могут привести к расколу в стране и привлечь соседние государства. Затяжное насилие или крайняя нищета могут привести к притоку беженцев в Афганистан, Пакистан, Турцию и, в конечном счете, в Европу», — отметил он.

Роудс написал, что для потенциальных ядерных стран нападение на Иран станет уроком о том, что «арсенал Северной Кореи обеспечил ей безопасность, которую не смогли обеспечить переговоры с Ираном», а для России и Китая это будет напоминанием о том, «что сила — это право». Европе же атака США показывает то, что Америка стала «непредсказуемой силой», которая может «в любой момент снова угрожать Гренландии» или вмешиваться во внутреннюю политику других стран, считает автор.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Президент США Дональд Трамп отметил, что причиной для атаки стало нежелание Ирана отказываться от разработки ядерного оружия. Трамп призвал иранцев брать власть в свои руки и выразил надежду на то, что режим и Иране скоро сменится. В ночь на 1 марта американский президент сообщил об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В ответ на атаку США и Израиля Иран нанес серию ударов по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США усомнились в скором свержении режима в Иране.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!