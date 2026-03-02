В США рассказали о последствиях атаки Трампа на Иран

Атака США на Иран будет иметь «последствия для Ближнего Востока на долгие годы», также эти события отразятся на мировой экономике, а раскол в Иране могут привести к притоку беженцев в Европу, Турцию и другие государства. Об этом написал журналист New York Times Бен Роудс.

«Господин Трамп теперь регулярно использует армию как продолжение своих личных инстинктов. Он может попытаться сделать операцию короткой. Но это не предотвратит последствий. Что бы ни случилось в ближайшие недели, США распространили свою вечную войну, начавшуюся после 11 сентября, на Иран, и этот акт будет иметь последствия для Ближнего Востока на долгие годы», — написал он.

По словам Роудса, ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи «вряд ли решит вопрос о том, кто будет контролировать страну». Журналист отметил, что иранские атаки на энергетическую инфраструктуру и судоходство «могут отразиться на мировой экономике. Сам Иран может погрузиться в гражданский конфликт, «как это произошло в Афганистане, Ираке и Ливии».

«Сепаратистские движения среди этнических меньшинств могут привести к расколу в стране и привлечь соседние государства. Затяжное насилие или крайняя нищета могут привести к притоку беженцев в Афганистан, Пакистан, Турцию и, в конечном счете, в Европу», — отметил он.

Роудс написал, что для потенциальных ядерных стран нападение на Иран станет уроком о том, что «арсенал Северной Кореи обеспечил ей безопасность, которую не смогли обеспечить переговоры с Ираном», а для России и Китая это будет напоминанием о том, «что сила — это право». Европе же атака США показывает то, что Америка стала «непредсказуемой силой», которая может «в любой момент снова угрожать Гренландии» или вмешиваться во внутреннюю политику других стран, считает автор.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Президент США Дональд Трамп отметил, что причиной для атаки стало нежелание Ирана отказываться от разработки ядерного оружия. Трамп призвал иранцев брать власть в свои руки и выразил надежду на то, что режим и Иране скоро сменится. В ночь на 1 марта американский президент сообщил об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В ответ на атаку США и Израиля Иран нанес серию ударов по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

