Политика

В Совфеде рассказали, когда закончится конфликт США и Ирана

Сенатор Пушков: Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Судя по заявлениям иранских властей, Тегеран готов нанести США и Израилю «максимальный ущерб», поэтому конфликт будет идти до тех пор, пока кто-то не «дрогнет» или у одной из сторон «не закончатся ракеты». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Иран заявил, что не будет вести переговоры с США, и встал в боевую позицию потенциального «камикадзе». Судя по всему, в Тегеране готовы нести и военный, и персональный ущерб, но намерены сами нанести максимальный ущерб своим врагам. Западные СМИ начали писать о «войне на истощение», но речь о другом — это состязание взаимных ущербов. И оно будет идти до момента, когда кто-то дрогнет первым или у кого-то закончатся ракеты», — написал Пушков.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Президент США Дональд Трамп отметил, что Иран так и не смог отказаться от своих амбиций по разработке ядерного оружия. В ночь на 1 марта Трамп объявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В ответ Иран нанес удары по Израилю и военным базам США в странах Ближнего Востока и Персидского залива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна ведет полномасштабную войну против США и Израиля. А глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что США в ходе операции намерены уничтожить иранские наступательные ракеты, ракетное производство, военно-морской флот страны и «другую инфраструктуру безопасности», а также предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия.

Ранее в Иране заявили о готовности к затяжной войне.

 
