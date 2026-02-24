Размер шрифта
Зеленский в грубой форме отозвался о возможном выводе ВСУ из Донбасса

Зеленский назвал «чушью собачьей» вывод подразделений ВСУ из Донбасса
Thilo Schmuelgen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC в грубой форме отказался выводить подразделения украинских вооруженных сил из Донбасса в рамках урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

«Просто вывести (ВСУ из Донбасса — прим. ред.) — это, между нами, чушь собачья», — сказал украинский лидер, речь его была на английском языке.

После состоявшихся в Женеве трехсторонних переговоров РФ, США и Украины Зеленский заявил, что Москва и Вашингтон требуют, чтобы Киев вывел войска с территории Донбасса ради урегулирования конфликта. Также 17 февраля политик подчеркнул, что Киев готов обсуждать вывод войск из Донбасса, если Россия отступит на сопоставимое расстояние.

Но уже через несколько дней Зеленский рассказал в интервью «Би-би-си», что Украина не будет выводить войска с подконтрольной части территории Донбасса, поскольку это расколет общество и не остановит конфликт с РФ.

Ранее СМИ узнали, что Россия и Украина обсуждали идею демилитаризованной зоны в Донбассе.
 
