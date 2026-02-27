Фицо уличил Зеленского во лжи о повреждении трубопровода «Дружба»

Предлагаемые Киевом альтернативные маршруты поставок нефти вместо «Дружбы» опровергают утверждения руководства Украины о повреждении трубопровода. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта «Броды» и оттуда отправилась бы в Словакию. Как же тогда «Броды» могут быть повреждены?» — задался вопросом словацкий премьер.

27 февраля Фицо заявил, что Украина пытается убедить Европейский союз, что транспортировка нефти по нефтепроводу «Дружба» невозможна, но это не соответствует действительности. По его словам, у Братиславы есть информация, что для транспортировки нефти нет препятствий и трубопровод не был поврежден. Словацкий посол в Киеве хотел посетить место, где, по данным Украины, был поврежден нефтепровод, однако его туда не пустили, добавил Фицо.

Нефтепровод «Дружба» берет начало в России и далее разветвляется, проходя по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по Украине — в Венгрию, Словакию и Чехию.

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, якобы из-за повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

Ранее Зеленский созвонился с Фицо на фоне ситуации с нефтепроводом «Дружба».