Фицо обвинил Украину во вранье о повреждении «Дружбы»

Украина пытается убедить Европейский союз, что транспортировка нефти по нефтепроводу «Дружба» невозможна, но это не соответствует действительности. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Украинская сторона проводит кампанию, цель которой — убедить органы Европейского союза, что невозможно технологически через территорию Украины поставлять в Словакию нефть...», — сказал премьер на пресс-конференции.

По словам Фицо, у Братиславы есть информация, что для транспортировки нефти нет препятствий и трубопровод не был поврежден.

Словацкий посол в Киеве хотел посетить место, где, по данным Украины, был поврежден нефтепровод. Однако его туда не пустили, добавил он.

27 февраля в Киеве сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Словакии на фоне ситуации с «Дружбой». При этом ранее Фицо провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его итогам Будапешт и Братислава договорились создать общую комиссию для выяснения состояния нефтепровода.

Нефтепровод «Дружба» берет начало в России и далее разветвляется, проходя по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по Украине — в Венгрию, Словакию и Чехию.

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

Ранее Орбан заявил, что Европа начинает «трезветь» в отношении Украины.