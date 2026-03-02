СМИ узнали о реакции Европы на решение Трампа атаковать Иран

Страны Европы оказались застигнуты врасплох решением американского президента Дональда Трампа атаковать Иран, однако постепенно втягиваются в конфликт. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Застигнутые врасплох решением президента США Дональда Трампа бомбить Иран, европейские столицы, тем не менее, оказываются втянутыми в быстро расширяющийся региональный конфликт», — говорится в материале.

По данным издания, Евросоюз вовлекается в кризис на фоне продолжающихся разногласий относительно решений Трампа.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Хозяин Белого дома Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

