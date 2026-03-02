В Иране назначили исполняющего обязанности министра обороны

Исполняющим обязанности главы Минобороны Ирана назначен Маджид ибн Аль-Реза. Об этом сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи в соцсети X.

«Приказом президента Ирана Пезешкиана Маджид ибн аль-Реза был назначен исполняющим обязанности министра обороны», — написал он.

Накануне Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что министр обороны страны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде не выжил в результате удара, нанесенного США и Израилем.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль ликвидировал высокопоставленных сотрудников минразведки Ирана