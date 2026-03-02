Еврокомиссия обсудит 2 марта последствия ситуации вокруг Ирана для Евросоюза

Фон дер Ляйен: нужно остановить распространение конфликта вокруг Ирана на регион

Необходимо остановить распространение конфликта вокруг Ирана на регион. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Она также сообщила, что на заседании Еврокомиссии по безопасности 2 марта будет обсуждаться общая ситуация вокруг Исламской Республики.

По ее словам, происходящее на Ближнем Востоке может иметь последствия для энергетики, ядерной и иной безопасности, страны Европейского союза должны быть к этому готовы.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

