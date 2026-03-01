Востоковед рассказал о двух сценариях смены власти в Иране

Главная цель военной операции Израиля и США против Ирана — смена власти в Исламской Республике, достичь ее можно через поддержку протестов или сотрудничество с частью элит. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

«Главная цель у [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху, у [президента США Дональда] Трампа — это смена власти в Иране. Довольно очевидно, что добиться смены этой смены власти через авиаудары невозможно. У израильтян и американцев основных идей две. Либо это ставка на возобновление масштабных протестов и на падение власти в результате таких протестов. В этом случае Трамп и Нетаньяху, видимо, рассчитывают привести в Иране к власти Резу Пехлеви, сына беглого шаха, и именно с именем Пехлеви эти все протесты ассоциировались. Либо второй вариант — это венесуэльский сценарий , при котором часть элит иранских начинают так или иначе сотрудничать с Трампом и потом происходит трансформация власти. При этом формально система власти в Иране не изменится, но по факту изнутри она изменится, и Иран сменит свой внешнеполитический вектор. Есть два этих варианта, я думаю, оба они на столе у Трампа, и он будет ориентироваться на то, что просто получается в большей степени. То есть их главная идея — это смена власти либо через поддержку выступлений внутри страны в условиях ослабленного иранского государства, либо через сотрудничество с частью элит. И причем это та часть элит, которая сейчас сохранится, которую не тронут», — сказал он.

Каргин уточнил, что пока не имеет смысла гадать, кто займет пост верховного лидера Ирана вместо Али Хаменеи.

«Сейчас многие гадают, кто займет место Али Хаменеи, кто станет новым рахбаром. Я полагаю, что на данном этапе делать такие предположения просто не имеет смысла, поскольку продолжаются боевые действия, и мы не знаем, кто еще в списке у израильтян из военно-политического руководства Ирана, кого также они планируют уничтожить. Сейчас все эти предположения просто лишены какого-то наполнения. Важно будет, кто станет следующим лидером Ирана, когда уже военные действия завершатся. Тогда можно будет поднимать иранский политический ландшафт, что там будет, а сейчас это все гадать бесполезно», — добавил он.

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью ударов является ликвидация руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил операцию несогласием Тегерана идти на уступки по своим ядерным амбициям.

В ночь на 1 марта Трамп сообщил о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован, вскоре в Иране это подтвердили.

По информации иранского агентства IRNA, президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции временно возглавят государство. А Служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о проведении «самой ожесточенной» наступательной операции в истории Вооруженных сил Ирана.

Ранее жители Ирана вышли на митинги из-за гибели верховного лидера.