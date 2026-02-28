Размер шрифта
В Совфеде вспомнили слова Трампа, что Обама начнет войну с Ираном

Сенатор Пушков вспомнил слова Трампа о том, что Обама начнет войну с Ираном
Jacquelyn Martin/AP

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале вспомнил публикацию Дональда Трампа от 2011 года в одной из социальной сетей о том, что Барака Обама начнет войну с Ираном, чтобы выиграть на выборах.

Сенатор приложил скриншот с соответствующим постом Трампа в Twitter. Пушков задался вопросом, а для чего сам Трамп начал войну с Ираном пятнадцать лет спустя.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за удары по территории Ирана, поддержав совместную операцию против Тегерана.

Он также предупредил всех, кто стремится «причинить вред» Израилю, что его народ – сильная нация». Глава государства поблагодарил военнослужащих ЦАХАЛ и США подчеркнув, что партнерство двух стран – «истинное благословение, вселяющее надежду, процветание и безопасность».

Ранее Каллас заявила об угрозе глобальной безопасности от Ирана на фоне ударов США и Израиля.

 
