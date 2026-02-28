Европейская страна обвинила Израиль в нарушении международного права

МИД Норвегии: удары Израиля по Ирану не соответствуют международному праву

Удары Израиля по Ирану не являются превентивными, так как явной угрозы со стороны Тегерана не было. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде агентству AFP, передает ТАСС.

Он отметил, что эти удары не соответствуют нормам международного права.

«Израиль описывает атаку как упреждающий удар, но превентивная атака предполагает наличие неминуемой угрозы», — сказал министр.

Норвегия призвала стороны конфликта к сдержанности и попросила «не отказываться от возможностей найти дипломатические пути решения конфликта».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране заявили о планах добиться полного поражения США и Израиля.