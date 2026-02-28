Глава МИД Ирана связался с коллегами из стран Ближнего Востока после ударов США и Израиля

Аракчи заявил ближневосточным коллегам о праве Ирана ответить на удары США

Полную галерею можно посмотреть в отдельном репортаже

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи связался с коллегами из стран Ближнего Востока после ударов США и Израиля по Исламской Республике. Об этом сообщает пресс-служба иранского МИД в Telegram-канале.

По его словам, «навязанная» Соединенными Штатами и Израилем война идет не только против народа Ирана, но и всех стран региона.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран продолжит пользоваться неотъемлемым правом на использование всех военных и оборонных возможностей для собственной защиты.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что США задействовали в операции против Ирана космические силы, ВВС и ВМС.