США задействовали в операции против Ирана различные виды войск

WP: США задействовали в операции против Ирана космические силы, ВВС и ВМС

США задействовали в операции против Ирана космические силы, военно-воздушные силы и военно-морские силы. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Источник издания отмечает, что, как и прошлые масштабные американские операции в Иране и Венесуэле, новая атака США является сложной и многоплановой.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет позднее 28 февраля представят подробности относительно ударов по Ирану, говорится в сообщении.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Израиль дал название операции против Ирана.