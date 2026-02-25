В Венгрии усилят защиту ключевой энергетической инфраструктуры от Украины

Власти Венгрии намерены разместить военнослужащих, технику и полицию возле ключевых энергетических объектов страны. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава венгерского кабмина уточнил, что военные и техника будут размещены возле ключевых энергообъектов. Их задачей станет предотвращение нападений, уточнил политик. При этом полиция займется патрулированием районов вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления, отметил премьер.

«Украина готовит дальнейшие действия по нарушению работы венгерской энергетической системы. Поэтому я приказал усилить защиту критической инфраструктуры», — сказал Орбан.

Несколькими часами ранее Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на Венгрию из-за того, что она не хочет быть втянутой в конфликт с Россией, спонсировать Киев и прекращать получать из РФ энергоресурсы. Премьер добавил, что теперь «ставки ясны», и призвал венгров на парламентских выборах в апреле проголосовать за партию «Фидес».

Ранее в Венгрии обвинили Украину в превращении конфликта с РФ в бизнес.