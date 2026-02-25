Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В Венгрии усилят защиту ключевой энергетической инфраструктуры от Украины

Орбан: Венгрия разместит войска и технику возле ключевых энергообъектов
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Власти Венгрии намерены разместить военнослужащих, технику и полицию возле ключевых энергетических объектов страны. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава венгерского кабмина уточнил, что военные и техника будут размещены возле ключевых энергообъектов. Их задачей станет предотвращение нападений, уточнил политик. При этом полиция займется патрулированием районов вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления, отметил премьер.

«Украина готовит дальнейшие действия по нарушению работы венгерской энергетической системы. Поэтому я приказал усилить защиту критической инфраструктуры», — сказал Орбан.

Несколькими часами ранее Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на Венгрию из-за того, что она не хочет быть втянутой в конфликт с Россией, спонсировать Киев и прекращать получать из РФ энергоресурсы. Премьер добавил, что теперь «ставки ясны», и призвал венгров на парламентских выборах в апреле проголосовать за партию «Фидес».

Ранее в Венгрии обвинили Украину в превращении конфликта с РФ в бизнес.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!