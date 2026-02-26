Размер шрифта
Стало известно, что обсудят США и Украина в Женеве

Умеров: Украине и США нужно согласовать позиции перед переговорами с Россией
Двусторонняя встреча представителей США и Украины в Женеве 26 февраля нужна затем, чтобы проработать механизмы «экономической поддержки и восстановления Украины», а также подготовиться к новому раунду переговоров с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером отправилась делегация во главе с Умеровым и руководителем фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.

«Вместе с экономической командой правительства мы детально проработаем пакет мер по обеспечению процветания: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества. Также вместе с Давидом мы обсудим подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны – необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом», – отметил Умеров.

Он также подчеркнул, что важным вопросом являются «гуманитарный аспект» и возможные обмены пленными. По словам Умерова, Украина ожидает «конкретных результатов» по вопросу возвращения своих граждан в страну.

Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо рассказывал , что целью неформальной встречи делегаций США и Украины в Женеве 26 февраля является поддержка дипломатических усилий по продвижению переговоров.

26 февраля издание Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может состояться 4-5 марта.

А 24 февраля Стив Уиткофф рассказал, что следующая трехсторонняя встреча по Украине может состояться в ближайшие 10 дней. 25 февраля СМИ писали, что она перенесена на начало марта.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США состоялся 17 и 18 февраля. Помощник президента России Владимир Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми», а Умеров рассказал, что украинская делегация отрабатывает ключевые положения, которые нужны для «финализации переговорного процесса».

Ранее Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по Украине.

 
