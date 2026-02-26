Песков рассказал о ходе переговорного процесса по урегулированию на Украине

Рабочий процесс по урегулированию конфликта на Украине продолжается, Москва слышит достаточно разнонаправленные заявления представителей Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, встреча на высшем уровне России и Украины должна финализировать всю работу и поставить точку,

При этом представитель Кремля отметил, что в настоящее время было бы большой ошибкой пытаться определить стадию урегулирования на Украине или делать прогнозы.

17-18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Швейцарии рассказали о неформальных переговорах Украины и США в Женеве.