От подвигов прошлого к героям наших дней. Что сегодня празднуют в День защитника Отечества?

23 февраля Россия отмечает праздник, который появился еще в 1918 году, в память о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). С началом специальной военной операции День защитника Отечества стал больше чем исторической датой, главные герои праздника теперь — наши современники, участники и ветераны СВО, наши близкие и друзья, соседи и коллеги. Сегодня это день уважения к их мужеству, чести и самоотверженности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Новые страницы воинской славы

День защитника Отечества объединяет миллионы россиян, напоминая о важности патриотизма, готовности защищать свою страну и ее интересы. В этот день сегодня особенно сильно ощущается преемственность поколений. Сегодня главные герои этого праздника — это участники и ветераны СВО, которые доблестно продолжают традиции воинской славы России.

Звание защитника Отечества сегодня вернуло свой изначальный смысл — это не каждый мужчина по определению, не просто должность в армии.

И 23 февраля уже не просто «праздник всех мужчин», потому что женщины на равных самоотверженно участвуют в специальной военной операции. Это звание заслужено в условиях постоянного риска, кровью и болью, готовностью отдать жизнь за других.

Пока одни ведут свою привычную жизнь, участники СВО рискуют собой, штурмуя вражеские укрепрайоны. Рядом с ними под обстрелами не жалеют себя волонтёры, доставляющие гуманитарную помощь со всей станы, медики, спасающие раненых, работники спецслужб, обеспечивающие безопасность местных жителей.

Одной из тех, для кого служение Отечеству стало не просто профессией, а судьбой, стала военный хирург из Нижневартовска Юлия Муллагалиева.

В ее жизни 23 февраля — дата вдвойне особенная, именно в этот день в 2022 году она отправилась в зону проведения специальной военной операции в звании старшего лейтенанта медицинской службы. Служила в медицинском батальоне в составе танковой армии, демобилизовалась в звании капитана, награжденная медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших».

За время участия в СВО Юлия провела более пяти тыс. хирургических операций. Многие раненые поступали в тяжелом, крайне тяжелом и критическом состоянии.

РИА Новости

«Мы с коллегами-врачами всегда делали, зачастую, невозможное, чтобы спасти жизнь людям. Поэтому для меня самое святое и сокровенное — это жизнь», — говорит она.

Нынешний 2026 год объявлен Годом единства народов России и в этом свете 23 февраля становится днем русского воинства, которое объединяет представителей всех народов нашей страны в непобедимое боевое братство.

В России сложилась уникальная культура армии, которая органично впитала в себя воинские традиции всех народов. Но вместе с этим внутри Вооруженных сил сформировалось крепкое боевое братство, где стираются какие-либо этнические или конфессиональные рамки.

«Русский солдат» — звание, которым гордятся представители всех народов страны. И в составе русского воинства эти бойцы сражаются за будущее нашей великой Родины. Таким невероятным сплочением можно по праву гордиться.

Служба не заканчивается

Каждому поколению нужны современники, которые становятся ориентирами. Наши сегодняшние защитники — именно такие примеры. В ходе СВО разными наградами отмечены сотни тысяч бойцов из всех регионов России. Они каждый день своим примером доказывают, что такое настоящая любовь к Родине, готовность к самопожертвованию и ответственность за будущее страны.

Этот вдохновляющий пример особенно важен для подрастающего поколения. Когда школьники и подростки лично знакомятся с участниками СВО, Героями России, это меняет их мировоззрение, формирует высокие нравственные ориентиры, верность слову и делу.

Так образуется преемственность поколений, когда знания, опыт, традиции и ценности передаются от старших к младшим. Такое взаимодействие участников боевых действий с молодежью естественным образом перерастает в новые формы служения Родине.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Некоторые ветераны СВО становятся настоящими наставниками молодежи, сделав ответственность за их воспитание уже своей профессией, как Герой России Владислав Головин, недавно возглавивший «Юнармию», капитан Андрей Пиминов, ставший руководителем отделения «Движения первых» в Алтайском крае, полковник Александр Брошев, ставший инструктором центра патриотического воспитания молодежи «Воин» в Петропавловске-Камчатском.

Найти свой путь после возвращения к мирной жизни ветеранам СВО помогает программа «Время героев», целью которой стало привлечь их к управлению страной, обучая на руководителей в органах власти и государственных компаниях.

Эту программу называют кадровом лифтом для людей, которые доказали преданность своей стране и верность долгу. Аналогичные инициативы запущены и во всех регионах страны.

С 2024 года к обучению по программе «Время героев» приступило 168 человек. И хотя обучение еще продолжается, уже более 70 участников первого потока программы получили назначения на ответственные должности.

Участником программы «Время героев» стала и Юлия Муллагалиева. Она проходит стажировку под наставничеством губернатора Московской области Андрея Воробьева, совмещая ее с учебой в адъюнктуре Военно-медицинской академии имени Кирова.

Пресс-служба программы «Время Героев»

«Нам дают шанс конвертировать боевой и управленческий опыт в мирные навыки, чтобы приносить пользу на системном уровне», — объясняет Юлия. По ее словам, для нее главный урок СВО и программы «Время героев» состоит в том, чтобы добиться положительного результата, нужно много трудиться, выкладываться от всей души и на тысячу процентов.

«Для офицера служба не заканчивается никогда, она просто меняет форму», — рассуждает Владислав Клепиков, старший лейтенант из Ульяновска, участвовавший в СВО, как и Юлия, с февраля 2022 года. Боевое крещение он прошел всего через полгода после выпуска из военного училища, сражался в составе мотострелковых войск, был дважды награжден орденами Мужества.

Сейчас Владислав слушатель Военной академии Генерального штаба и одновременно проходит обучение по программе «Время героев».

«Специфика боевых действий — это умение быстро принимать решения, брать ответственность на себя и четко ставить задачи в критических условиях, — отмечает он. — Я понял, что эти компетенции могут быть востребованы и в мирной жизни. Программа дала мощный импульс моему развитию в сфере госуправления, позволила увидеть систему работы органов власти изнутри, понять логику принятия решений на высоком уровне. Я привык к плотному графику, особенно во время выполнения боевых задач. Однако, когда обучение настолько затягивает, что ты не следишь за временем, невольно осознаешь, что в наше развитие и становление, как государственных служащих, вносится колоссальный вклад и усилия. Ты понимаешь, что у тебя просто нет права подвести тех людей, которые дают нам эту возможность».

Сказать «спасибо»

Специальная военная операция разделила россиян на тех, чья жизнь осталась неизменной, и тех, для кого она перевернулась и уже никогда не будет прежней. После тяжелейших испытаний, потери боевых товарищей и ежедневного риска сложно возвращаться к обыденности.

Но бойцы хотят того же, что и каждый из нас: создавать семьи, растить детей, работать, реализовывать себя в новых сферах. Поэтому для общества так важно поддержать ребят после возвращения. Ветераны, чувствуя себя нужными, сами станут мощной опорой для окружающих.

«После возвращения к мирной жизни главным для меня стало создание семьи — это фундамент, прочный тыл, который дает силы для любой работы», — поделился Владислав Клепиков.

Telegram-канал «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ»

Та же нота звучит в словах Юлии Муллагалиевой: «Я видела, как в роддоме дети делают свой первый вдох. К сожалению, мне довелось увидеть и как люди умирают в госпиталях. Мы с коллегами-врачами всегда делали невозможное, чтобы спасти жизнь. Поэтому для меня самое святое и сокровенное — это жизнь».

И наши защитники возвращаются именно за этим — за правом жить, любить и строить будущее в родной стране.

В День защитника Отечества самым будет лично сказать «спасибо», искренне поздравить участников и ветеранов СВО — знакомых и незнакомых, глядя в глаза или в письме, записать ролик в поддержку тех, кто стал образцом мужества и патриотизма.