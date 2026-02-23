Размер шрифта
Путин пообещал поддержку вдовам военнослужащих

Путин: родина, которую защищали герои, всегда будет рядом с вдовами военных
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что родина, которую защищали военные, всегда будет рядом с их вдовами. Слова главы государства передает журналист Павел Зарубин.

«К сожалению, с вами нет больше ваших защитников, защитников семей. Но родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами», — сказал президент на встрече с вдовами военных.

Путин также пообещал и дальше требовать от всех уровней власти уделять внимание вопросам поддержки вдов военных и их детей.

В День защитника Отечества президент встретился с вдовами российских спецназовцев.

Также глава государства вручил государственные награды военным.

В видеообращении к гражданам Путин заявил, что сегодняшний праздник превратился в символ народной любви к защитникам, гордости за армию и флот России, за тех, кто посвятил собственную жизнь службе Родине, кто надежно охраняет ее суверенитет и безопасность, верен воинской присяге и добросовестно выполняет профессиональный долг.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.
 
