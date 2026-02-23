Путин встретился с вдовами военнослужащих

Президент Российской Федерации Владимир Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами российских спецназовцев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», — сказал представитель Кремля.

Ранее в этот день Путин посетил Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, чтобы почтить память павших воинов.

Также глава государства вручил государственные награды военным.

В видеообращении к гражданам Путин заявил, что сегодняшний праздник превратился в символ народной любви к защитникам, гордости за армию и флот России, за тех, кто посвятил собственную жизнь службе Родине, кто надежно охраняет ее суверенитет и безопасность, верен воинской присяге и добросовестно выполняет профессиональный долг.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.