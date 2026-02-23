Путин прибыл к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Российской Федерации Владимир Путин в День защитника Отечества прибыл к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, чтобы почтить память павших воинов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие российские военнослужащие, удостоенные в этот день в Кремле звания Героя России, а также министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Церемония завершилась маршем роты Почетного караула, после чего президент попрощался с военными.

В видеообращении к россиянам Путин заявил, что сегодняшний праздник превратился в символ искренней народной любви к защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил собственную жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет профессиональный долг.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.