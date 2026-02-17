В Совфеде оценили важность парламентских выборов в Венгрии

Пушков: выборы в Венгрии станут полем боя между консерваторами и леволибералами

Парламентские выборы в Венгрии, которые состоятся 12 апреля 2026 года, станут «ближайшим полем битвы» между западными консерваторами и леволибералами. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Весенние парламентские выборы в Венгрии станут ближайшим полем боя между западными консерваторами и леволибералами, традиционалистами и прогрессистами», — отметил он.

По словам Пушкова, «ставки высоки», так как Виктор Орбан является главным оппонентом приема Украины в ЕС. И на выборах решится, останется ли Венгрия «диссидентом» в Евросоюзе по вопросу Украины и «будет ли Будапешт по-прежнему стоять на пути ее приема в Евросоюз», отметил Пушков.

На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля будет избран состав Национального собрания страны. Главным оппонентом партии Орбана «Фидес» на выборах является партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр. Орбан и Мадьяр будут кандидатами от своих партий на пост главы правительства страны. Также в выборах поучаствуют Ласло Тороцкаи от фракции «Наша Родина», Гергей Ковач от «Партии двухвостой собаки», Клара Добрев от «Демократической коалиции» и Имре Комьяти от «Венгерской социалистической партии».

Кандидатуру Орбана на выборах уже поддержал президент США Дональд Трамп. При этом издание Bloomberg написало, что популярность Орбана и его партии слабеет, а ставка венгерского премьера на Трампа не оправдала себя.

Ранее Орбан обратился к Зеленскому с требованием по выборам в Венгрии.