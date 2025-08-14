На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Орбан стал менее популярным среди венгров из-за Трампа

Bloomberg: популярность Орбана и его партии ФИДЕС в Венгрии слабеет
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Популярность премьер-министра Виктора Орбана и его партии ФИДЕС в Венгрии слабеет. Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая, что его ставка на американского президента Дональда Трампа не оправдала себя.

По мнению авторов статьи, Орбан ожидал крупных американских инвестиций в Венгрию, но вместо этого Трамп требует от Венгрии вливаний в Евросоюз (ЕС) и США, а введенная 15% американская пошлина грозит погубить венгерскую экономику.

Помимо этого, американский президент угрожает дополнительными санкциями всем покупателям российской нефти — Венгрия в их числе.

Как пишет Bloomberg, США больше не критикуют Будапешт «за подрыв демократических институтов», однако американские рестрикции, введенные еще при Байдене за это и связи с РФ и Китаем, были отменены частично.

Накануне Орбан призвал избежать членства Украины в ЕС любой ценой, так как это приведет к упадку и обнищанию Венгрии. Он напомнил, что Венгрия переводит огромные средства ЕС и НАТО, поэтому если Украина вступит в одну из этих организаций, это станет прямым путем к обнищанию венгерского государства.

Ранее Орбан попросил Европу перестать «демонизировать» Путина.

