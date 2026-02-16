«Потерял ориентиры»: в МИД ответили на матерное высказывание Зеленского о россиянах

Украинский лидер Владимир Зеленский своим нецензурным высказыванием в адрес живущих в Европе и США россиян фактически призывает к их дискриминации, это посягательство на ключевые нормы международного права. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Зеленский – это заворовавшийся нацист, который потерял всяческие ориентиры в международном пространстве, и, по сути, он призывает к дискриминации по национальному признаку. Неважно, по каким причинам. То есть это посягательство на ключевые нормы, на которых построен ООНоцентричный мир», — подчеркнул он.

По словам Мирошника, в контексте нецензурного высказывания Зеленского в адрес россиян важно понимать реакцию, которая должна последовать на такого рода заявления президента со стороны его западных спонсоров.

Эта реакция, отметил посол, покажет, что либо поддерживающие Киев на Западе силы «взращивают уже непосредственный, четко выраженный, артикулированный нацизм», либо они «еще хоть как-то обращают внимание на нормы международного права».

По мнению Мирошника, подобного рода выпады направлены на подрыв поиска путей дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

«Вот такого рода заявления, они, бесспорно, являются вызывающими, они направлены на накал эмоциональный и демонстрируют, что Зеленский – это тот персонаж, который игнорирует в принципе любые нормы права, понимая, что ничего за этим не последует, потому что его прикрывают западные спонсоры», — подытожил дипломат.

15 февраля Зеленский в интервью Politico призвал усилить санкционное давление на Россию.

Политик признал, что страны Европы ввели много ограничений, но отметил, что они до сих пор не приняли мер против ядерной энергетики РФ, против «Росатома», живущих на Западе россиян, их родственников и детей. Он заявил, что эти граждане РФ учатся в европейских странах и владеют недвижимостью в США.

«У них (россиян на Западе. — «Газета.Ru») там много недвижимости, дети, родственники повсюду. Валите в Россию (В этой фразе лидер использовал нецензурную лексику. — «Газета.Ru»). Езжайте домой», — сказал Зеленский.

Ранее на Западе выразили недовольство из-за нового требования Зеленского.