Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

«Потерял ориентиры»: в МИД ответили на матерное высказывание Зеленского о россиянах

Мирошник напомнил о нацизме Зеленского после матерного высказывания о россиянах
Liesa Johannssen/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский своим нецензурным высказыванием в адрес живущих в Европе и США россиян фактически призывает к их дискриминации, это посягательство на ключевые нормы международного права. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Зеленский – это заворовавшийся нацист, который потерял всяческие ориентиры в международном пространстве, и, по сути, он призывает к дискриминации по национальному признаку. Неважно, по каким причинам. То есть это посягательство на ключевые нормы, на которых построен ООНоцентричный мир», — подчеркнул он.

По словам Мирошника, в контексте нецензурного высказывания Зеленского в адрес россиян важно понимать реакцию, которая должна последовать на такого рода заявления президента со стороны его западных спонсоров.

Эта реакция, отметил посол, покажет, что либо поддерживающие Киев на Западе силы «взращивают уже непосредственный, четко выраженный, артикулированный нацизм», либо они «еще хоть как-то обращают внимание на нормы международного права».

По мнению Мирошника, подобного рода выпады направлены на подрыв поиска путей дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

«Вот такого рода заявления, они, бесспорно, являются вызывающими, они направлены на накал эмоциональный и демонстрируют, что Зеленский – это тот персонаж, который игнорирует в принципе любые нормы права, понимая, что ничего за этим не последует, потому что его прикрывают западные спонсоры», — подытожил дипломат.

15 февраля Зеленский в интервью Politico призвал усилить санкционное давление на Россию.

Политик признал, что страны Европы ввели много ограничений, но отметил, что они до сих пор не приняли мер против ядерной энергетики РФ, против «Росатома», живущих на Западе россиян, их родственников и детей. Он заявил, что эти граждане РФ учатся в европейских странах и владеют недвижимостью в США.

«У них (россиян на Западе. — «Газета.Ru») там много недвижимости, дети, родственники повсюду. Валите в Россию (В этой фразе лидер использовал нецензурную лексику. — «Газета.Ru»). Езжайте домой», — сказал Зеленский.

Ранее на Западе выразили недовольство из-за нового требования Зеленского.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!